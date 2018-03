Im vergangenen Jahr waren Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) gemeinsam bei Grill den Henssler und schwangen den Kochlöffel noch als Ehepaar. Doch schon damals deutete sich eine Liebeskrise an – und ganz Deutschland konnte vor den TV-Bildschirmen zuschauen. Am 2. April wird Sarah nun ohne Pietro an der VOX-Show teilnehmen und vor Ruth Moschner (40) sogar über die Trennung sprechen: "Das war schon extrem. Aber ich bin jetzt gewappnet, für alles, was kommt. Ich bin noch jung und natürlich mache ich Fehler." Zwei Wochen später hat auch Pietro einen Solo-Auftritt in der Fernsehküche.



