Wow, wer wäre da nicht gern dabei gewesen. Püntklich zum 25. Jubiläum des Disneyland Paris rührte Sänger John Legend (38) mit einer emotionalen Show. Vor dem berühmten Märchenschloss gab er am Klavier seinen Song "Beauty And The Beast" zum Besten und erntete dafür tosenden Applaus vom Publikum. Für die Verfilmung des gleichnamigen Disney-Klassikers stand er kürzlich gemeinsam mit Ariana Grande (23) im Studio. Klar, dass er auch beim Partymarathon im Vergnügungspark nicht fehlen durfte.



