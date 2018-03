Wird Spitze jetzt der nächste Mode-Renner? Bei der The Portrait Gala in London bezauberte Herzogin Kate (35) nun einmal mehr mit ihrer Kleiderwahl. Sie erschien in einem bodenlangen Dress aus grüner Spitze – und könnte damit einen neuen Hype ausgelöst haben. Denn was die 35-Jährige trägt, wird nicht selten zum Fashion-Hit. Promiflash sprach in London mit Sophie Worthington, der Besitzerin der Kinder-Boutique "Wild & Gorgeous", bei der Kate regelmäßig süße Mode für ihre Kinder George (3) und Charlotte (1) einkauft. Und sie erklärt, warum Kates Style so beliebt ist: "Die Leute suchen nach Vorbildern. Die königliche Familie setzt Trends." Allen voran Herzogin Kate, die jetzt sicher dafür gesorgt hat, dass bald in allen Läden Spitze ausverkauft ist.



