Herzlichen Glückwunsch, Herzogin Kate (35)! Die Ehefrau von Prinz William (34) wird heute, am 9. Januar, 35 Jahre alt. Grund genug, einen Blick in ihren Kleiderschrank zu werfen und ihre schönsten Looks als englische Royal noch einmal Revue passieren zu lassen.

Das wohl atemberaubendste Outfit von Kate, die damals noch Middleton hieß, war natürlich ihr Hochzeitskleid. In figurbetonter Spitze des Designerlabels Alexander McQueen (✝40) machte die damals 29-Jährige ihre ersten Schritte als Teil des englischen Königshauses. Auch das nächste wichtige Ereignis im Leben von Kate und William war ein modisches Highlight: Nach der Geburt von Prinz George (3) zog die frischgebackene Mama in einem gepunkteten Kleid in Hellblau alle Aufmerksamkeit auf sich. Ebenso landete Kate mit ihrem weiß-gelben Blümchenkleid nach der Geburt von Prinzessin Charlotte (1) im Mai 2015 einen Fashion-Volltreffer.

Auch als Zweifach-Mama bleibt die 35-Jährige eine wahre Modeikone. Besonders in den letzten Wintermonaten überzeugte die 35-Jährige im lässigen Freizeitlook. Sogar in dicker Skikleidung sieht Kate noch superstylish aus! Mehr Neuigkeiten zu den englischen Royals gibt es im Video:

Anwar Hussein/ WENN Kate Middleton und Prinz William bei ihrer Hochzeit im April 2011

WENN Herzogin Kate und Prinz William nach der Geburt von Prinz George

Getty Images Kate Middleton & Prinz William mit Charlotte & George in Frankreich



