Wie schön! Schmusesänger John Legend (38) überraschte zahlreiche Reisende an einem Londoner Bahnhof mit einem Spontan-Konzert. John setzte sich einfach kurzerhand an ein herumstehendes Klavier und performte seine gefühlvolle Ballade "All of Me". Seine Fans filmten das Spektakel und so wurde sein Auftritt ganz fix zum Netzhit.



