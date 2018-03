Er kann die Gerüchte um Sarah (24) nicht mehr hören! Wann immer Pietro Lombardi (24) einen neuen Song im sozialen Netzwerk veröffentlicht, überschlagen sich die Gerüchte: Disst er hier etwa seine Ex? Auf Facebook bezieht er nun ein für alle Mal Stellung: "Ich wollte nur einmal klarstellen, dass egal, welchen Song ich singe und egal, was ich singe, nichts mit Sarah zu tun hat. Ich habe mit Sarah zu 100 Prozent abgeschlossen." Sogar der Beziehung mit Sarahs Jugendfreund Michal gibt er seinen Segen: "Sarah hat einen Neuen – und das ist auch gut so!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de