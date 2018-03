Knapp sechs Monate ist die Trennung von Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) nun her. Die beiden gehen inzwischen ihre eigenen Wege. Besonders Pietro kurbelt seither seine Solo-Karriere an. Immer wieder veröffentlicht er neue Songs – oft geschrieben von seinem Kumpel Rapper MC Bilal (22). So auch sein neuester Track: In seinem aktuellen Facebook-Video performt er eine Zeile, die die Gerüchteküche zum Brodeln bringt – und den Eindruck erweckt, als hetze er mit seinen Aussagen gegen Noch-Ehefrau Sarah.



