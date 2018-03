Wie lustig ist die denn bitte drauf? Durch DSDS wurde Lorielle London (33) 2004 als TV-Paradiesvogel bekannt wie ein bunter Hund! Auch wenn sie sich momentan nicht mehr so häufig im Rampenlicht präsentiert, ist Lorielle immer noch die Alte geblieben. Das beweist jetzt eine absolut amüsante Aktion der Entertainerin: Statt ihrer Wäsche hängt Lorielle nämlich lieber ihre riesige Extensions-Sammlung zum Trocknen an die garteneigene Leine! Von blond bis schwarz oder gelockt bis glatt ist bei dieser Zottelparade alles mit dabei. Als waschechtes Haarstyle-Chamäleon kann es Lorielle eben auch heute nicht lassen, für jeden noch so gewagten Look bestens gewappnet zu sein.



