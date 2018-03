Stefanie Giesinger (20) versinkt im Umzugsstress! Eigentlich ist die Germany's next Topmodel-Gewinnerin bereits vor drei Monaten in ihre neue Wohnung in Berlin gezogen, doch ihr Zeug will sich einfach nicht von selbst auspacken. Auf ihrem Snapchat-Kanal klagte die 20-Jährige ihren Followern nun ihr Leid: "Also ich bin vor drei Monaten umgezogen, nicht wahr?! Und ich muss immer noch Kisten ausräumen. Und das sind nicht so zwei, drei Kisten. Das sind so sechs, sieben, acht Kisten." Ihren Fans gab sie einen schonungslosen Einblick in ihr Chaos.



