Der Bachelor kommt jetzt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Kurz nachdem die Liebe von Sebastian Pannek (30) und seiner Clea-Lacy Juhn (25) öffentlich wird, gönnen sich die frisch Verliebten erstmal eine Auszeit im Disneyland Paris. Bei einer Autogrammstunde in der Thier-Galerie in Dortmund, verrät Sebastian im Gespräch mit Promiflash, wie der romantische Liebes-Trip für ihn war: "Es war unglaublich. Für Clea, glaube ich, noch unglaublicher als für mich. Clea ist ja ein riesiger Disney-Fan, kennt alle Prinzessinnen. Und sie dann so glücklich zu sehen war für mich natürlich überragend." Die hübsche Brünette scheint wohl in Basti ihren Traumprinzen gefunden zu haben!



