Das Jahr 2017 fängt für die einstige Bachelor-Gewinnerin Anja Polzer (32) tragisch an. Ihr geliebter Vater stirbt nach langer Krankheit. Im Interview mit Promiflash hat Anja jetzt verraten, wie es ihr zwei Monate später mit dem Verlust geht: "Ich hatte jetzt viele Jahre, in denen ich mich auch auf dieses Ereignis vorbereiten musste. Trotzdem geht es mir gerade immer noch durch Mark und Bein. Gerade wenn ich auf so Veranstaltungen wie hier bin, versuche ich das immer so ein bisschen auszublenden, dass die Traurigkeit nicht so stark ist."



