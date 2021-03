Anja Polzer (36) hat ihren Mr. Right offenbar gefunden. Im Jahr 2012 eroberte die Brünette noch das Herz des Ur-Bachelors Paul Janke (39), doch die Beziehung hielt nicht lange. Wenige Monate nach dem Bachelor-Finale trennte sich das Paar. Ihr neues Liebesglück fand sie daraufhin in Alexandros Petropoulos. Die beiden feierten letztes Jahr sogar ihr sechsjähriges Jubiläum. Jetzt öffnete Anja ihr Herz und richtete im Netz rührende Zeilen an ihren Partner!

"Ich könnte nicht glücklicher sein als mit dir an meiner Seite", schwärmte Anja auf Instagram von ihrem Freund Alexandros. Dazu teilte die Beauty einen niedlichen Schnappschuss, auf dem ihr Liebster ihr einen sanften Kuss auf die Wange gibt. Warum sie den DJ so sehr liebt? "Weil wir wirklich immer an einem Strang ziehen, weil wir unsere Ziele nicht nur gemeinsam träumen, sondern auch konsequent in die Tat umsetzen, weil ich mich blind auf dich verlassen kann – in jeder Lebenslage", erklärte die 36-Jährige ihre tiefe Verbundenheit zu ihrem Partner.

Außerdem könne Anja mit Alexandros über alles sprechen, was ihr auf dem Herzen liegt. Ihr Partner gebe ihr Kraft und Halt – "weil jeder so sein darf, wie er eben ist", betonte die Bachelor-Gewinnerin. Mit "Ich liebe dich" schloss Anja ihre süße Liebeserklärung an ihren Schatz ab.

Instagram / anja_polzer_official Anja Polzer, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / djt.o_official Alexandros Petropoulos und Anja Polzer

Instagram / anja_polzer_official Paul Janke und Anja Polzer, Mai 2018

