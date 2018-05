Er hatte sich damals für sie entschieden: 2012 suchte Paul Janke (36) in Der Bachelor nach der großen Liebe und fand sie in Anja Polzer (33). Die Beziehung scheiterte zwar nach nur drei Monaten, trotz ihres Liebes-Aus blieben die beiden aber in freundschaftlichem Kontakt. Während Anja seit drei Jahren glücklich vergeben ist, hat sich Paul bei Bachelor in Paradise nun wieder auf die Suche nach einer neuen Freundin gemacht. Kurz vor seiner Teilnahme bekam der 36-Jährige jetzt liebe Unterstützung von seiner Ex!

Auch Anja verfolgt die Kuppelshow im TV, wie sie auf Instagram verriet. Die Karlsruherin ist aber nicht nur Zuschauerin: Mit ihrem Post stärkte die 33-Jährige ihrem Verflossenen den Rücken und betonte, wie sympathisch der Hamburger sei. Zudem mache er ihrer Meinung nach auch keinem der weiblichen Singles auf Ko Samui etwas vor: "Er ist auf jeden Fall echt, das muss man ihm lassen." Der Blondschopf bedankte sich für das Kompliment passenderweise mit einem Rosen-Emoji.

Ob Paul auf der Trauminsel in Thailand seine Mrs. Right finden wird? Zumindest konnte er sich direkt ein Date mit BiP-Girl Pamela Gil Marta sichern. Von seiner Seite hätte wohl auch auf jeden Fall Interesse bestanden – die Studentin scheint ihr Herz allerdings an einen anderen Mann verloren zu haben. In der Entscheidungsnacht wählte Pam nicht Paul, sondern Philipp Stehler (29).

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

Patrick Hoffmann/WENN.com Anja Polzer bei der Lambertz Monday Night 2015

Bachelor in Paradise Paul Janke, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D Philipp Stehler & Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

