Feiert dieses Serien-Traumpaar etwa bald sein großes Liebes-Comeback? Von 1998 bis 2007 standen Leah Remini (46) und Kevin James (51) alias Doug und Carrie Heffernan gemeinsam vor der Kamera. In der kultigen Comedy-Sitcom King of Queens entführten sie die Zuschauer in den Alltag zweier waschechter Pantoffelhelden! Nun stehen die beiden erneut gemeinsam vor der Kamera – und zwar für die brandneue Comedy-Show "Kevin Can Wait". Darin übernimmt Leahs einstiger TV-Ehemann die Hauptrolle, sie selbst bekommt einen Gastauftritt. Mit witzigen Instagram-Posts vom Set bewies Leah nun: Hier stimmt die Chemie immer noch! Beim Dreh scheint das ehemalige Serien-Ehepaar jedenfalls eine Menge Spaß zu haben.



