Seit dem Sommer 2015 ist YouTuberin Dagi Bee (22) mit Eugen Kazakov zusammen. Dass die beiden es ernst meinen, bewiesen sie im vergangenen Juni. Da überraschte der Filmemacher seine Liebste nämlich mit einem romantischen Antrag unter dem Eiffelturm. Und was hat Dagi geantwortet? Es könnte "Ja ich will, Baby-Boo" gewesen sein! Denn diesen Kosenamen verpasste die 22-Jährige ihrem Auserwählten direkt zum Start ihrer Beziehung, wie sie nun verriet. In ihrem neuesten YouTube-Video erklärt Dagi außerdem, was sie von ständig wechselnden Kosenamen in der Kontaktliste hält: "Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr jugendlich, wenn man so etwas macht. Also wenn man seinen Partner immer wieder umspeichert, wenn man Streit hat."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de