Erste Details zu Nadja Abd el Farrags Beerdigung bekannt

Am vergangenen Freitag verstarb Nadja Abd el Farrag im Alter von nur 60 Jahren. Die Öffentlichkeit ist nach wie vor geschockt – und auch die Frage, wie und wann die ehemalige Sängerin beigesetzt wird, beschäftigt ihre Fans. RTL hat nun erfahren, dass trotz laufender Planungen noch kein genauer Termin feststehen soll. Der Schock der Familie sitze nach wie vor tief, weshalb es noch viele Unklarheiten gebe. Auf eine Sache habe man sich aber schon geeinigt: Naddel, wie die TV-Bekanntheit von vielen genannt wurde, soll in ganz kleinem Rahmen, im Kreis ihrer Liebsten verabschiedet werden. Auch ihre heiß geliebte Retriever-Hündin Lilly solle mit dabei sein.

Auch Andreas Ellermann wünscht sich für Nadja (✝60) einen Abschied abseits des Blitzlichtgewitters. Der Unternehmer, der nicht nur ein guter Freund der Verstorbenen war, sondern ihrer Familie auch angeboten hat, die Kosten der Beisetzung zu übernehmen, stellt klar: "Jetzt brauchen die Leute, die Promis da auch nicht auflaufen, um da noch mal eine Instagram-Story zu machen." Laut ihm hätte Nadja vor ihrem Tod die Unterstützung der Menschen gebrauchen können: "Jetzt ist es zu spät."

Aber auch der Millionär selbst geriet bereits in die Kritik. TV-Star Melody Haase (31) schloss sich den zahlreichen Fans, Freunden und Angehörigen, die öffentlich um die Ex-Partnerin von Dieter Bohlen (71) trauerten. Sie schoss aber auch heftig gegen Andreas, von dessen Video-Hommage an Naddel sie sich wohl getriggert fühlte. "Wie du den Tod eines Menschen für Eigenwerbung ausschlachtest, ist abartig", schrieb der Realitystar in seiner Instagram-Story und fügte hinzu: "Ich habe selten so was Widerwärtiges gesehen. Ihr eigener Account ehrt nicht ihr Leben mit einer Zeile. Ihr Begräbnis zu bezahlen, ist auch einfach wieder Werbung für dich. Herzlichen Glückwunsch, du bist noch ekelhafter, als du aussiehst."

Instagram / andreasellermann Andreas Ellermann im Mai 2025

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Star

