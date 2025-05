Herzzerreißender Abschied: Michael Sheen trauert öffentlich

Michael Sheen (56) teilt eine traurige Nachricht mit seinen Fans: Der Schauspieler trauert um seinen Vater, der im Alter von 85 Jahren verstorben ist. In einem emotionalen Beitrag nimmt er Abschied von seinem geliebten Familienmitglied. "Im Namen meiner Familie muss ich mit gebrochenem Herzen den Tod meines wundervollen Vaters Meyrick Sheen bekannt geben", schreibt der Twilight-Star auf X und fügt hinzu: "Wir waren bis zuletzt an seiner Seite. Es wird nie wieder jemanden wie ihn geben. Ruhe in Frieden."

In dieser schwierigen Zeit kann sich der 56-Jährige voll und ganz auf seine Community verlassen: Seine Fans drücken in Reaktion auf seine Nachricht ihre Unterstützung aus und bekunden ihr Beileid. "Es tut mir so leid. Dein Vater war ein so liebenswerter, warmherziger und sehr aufrichtiger Mensch", schreibt beispielsweise ein Nutzer, während ein weiterer liebevoll anmerkt: "Ich habe es immer sehr genossen, mich mit ihm zu unterhalten, und er war immer sehr großzügig mit seiner Zeit."

Meyrick Sheen war nicht nur für seinen Sohn ein großes Vorbild. Neben seiner Arbeit als Manager bei der British Steel Corporation engagierte er sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Irene in lokalen Theatergruppen und prägte Michaels Talent für die Bühne. Darüber hinaus wurde der 85-Jährige nach seiner Pensionierung weltweit als Doppelgänger von Hollywoodstar Jack Nicholson (88) gebucht und verbesserte so seine Rente. Die "Good Omens"-Bekanntheit selbst entschied sich nach Jahren im Hollywood-Trubel für ein ruhigeres Leben mit Freundin Anna Lundberg und den gemeinsamen Kindern.

Getty Images Michael Sheen (r.) und seine Eltern Meyrick und Irene

Getty Images Anna Lundberg and Michael Sheen, Oktober 2024