Neun Jahre ist sein Tod jetzt her und noch immer rührt die Erinnerung an Heath Ledger (✝28) seine Fans zu Tränen. Am Dienstag wäre der Schauspieler 38 Jahre alt geworden und aus diesem Anlass veröffentlichte der US-Sender Spike nun den ersten Trailer zur Dokumentation "I Am Heath Ledger". Private Aufnahmen und Kommentare seiner Familie und Freunde zeigen den echten Heath und sein bewegtes Leben. Der Film wird Ende April auf dem New Yorker Tribeca Filmfestival vorgestellt und läuft am 17. Mai erstmals im US-Fernsehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de