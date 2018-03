Er trauert Wolverine nicht länger hinterher. Hugh Jackman (48) hat eine wunderschöne Ablenkung gefunden: Schauspielkollegin Michelle Williams (36). Mit ihr dreht er in New York gerade das Historien-Musical "The Greatest Showman". Dabei machen nicht nur die tollen Kostüme Freude, sondern auch die fantastische Chemie zwischen den beiden Darstellern. Wie Fotos und Paparazzi-Videos beweisen, verstehen sich Hugh und Michelle einfach blendend.



