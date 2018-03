SO emotional! Pietro Lombardi (24) trauert in einem aktuellen Facebook-Video um seine Oma. Die Textzeilen: "Oma, sag, siehst du mich? Wir sind deine Fam, wir vermissen dich!" gehen unter die Haut. Der 24-Jährige betitelt den Post mit den Worten: "Oma, du fehlst uns sehr." Und auch seine Familie bestärkt die traurige Vermutung: "Bin so stolz auf dich… Oma ist stolz auf dich. Sie schaut uns allen von oben zu", lautet der Kommentar seiner Schwester Sara. Und auch Mama Nicole macht ihre Trauer deutlich: "Oma wäre sooooooo stolz auf dich – ganz sicher schaut sie von oben auf dich herab und protzt nur so vor Stolz. Danke Junior, für das wertvollste Geschenk auf Erden, das du ihr und uns damit gemacht hast."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de