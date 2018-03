Clea-Lacy Juhn (25) sorgte am vergangenen Montag mit ihrem allerersten Liebes-Auftritt für Aufsehen. Die Bachelor-Siegerin 2017 führte nicht nur ihren Liebsten Sebastian Pannek (30) aus, sondern auch ein ganz besonderes Outfit: Ein schwarzes, bodenlanges Kleid mit Steinchenbesatz, das bereits Daniela Katzenberger (30) schmückte. Die Reality-Blondine trug den Look zur "Ein Herz für Kinder"-Gala Anfang Dezember – genau vier Monate später wählte Clea-Lacy den Look für ihre Red-Carpet-Premiere! Zusätzlich verleiht Clea-Lacy ihrem Auftritt noch ein megaverliebtes Strahlen – dank Basti an ihrer Seite. Cleas toller Look ging übrigens sogar zum Teil auf das Konto des Bachelors, denn der hat ihr beim Aussuchen geholfen, wie er Promiflash verriet.



