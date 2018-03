Davon lässt sich Emma Stone (28) doch sicher überzeugen! Mit ihrer Performance in "La La Land" begeisterte die Schauspielerin nicht nur die Hollywood-Academy und heimste einen Oscar ein, auch ihre Fans sind hin und weg. Ein 17-jähriger Schüler ließ sich ganz besonders inspirieren und stellte die Musical-Szene "Another Day of Sun" nach. Er textete neue Zeilen für den Song, den er dann auch vorträllerte, und produzierte mithilfe einiger Freunde einen lustigen Clip. Sein Ziel: Emma Stone zum Abschlussball einzuladen. Ob diese die Darbietung gesehen und darauf reagiert hat, ist unbekannt. Jacob Staudenmaiers Twitter-Video wurde aber bereits zum viralen Hit.



