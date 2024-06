Oh, là là! Emma Stone strahlt in semitransparenter Abendrobe

Emma Stone (35) setzte ein Fashionstatement auf der Premiere von "Kinds of Kindness in New York! Die Schauspielerin war ein echter Hingucker in ihrem schwarzen Kleid mit einigen Cut-outs und halbtransparentem Stoff. Durch die seitlichen Schlitze in ihrer Robe ließ die gebürtige US-Amerikanerin freie Sicht auf ihre nackte Hüfte. Den Red-Carpet-Look rundete die Oscar-Preisträgerin mit einem roten Lippenstift und funkelnden Ohrringen ab.

In "Kinds of Kindness" schlüpft Emma nicht nur in eine Filmrolle, sondern gleich in drei. Da der Streifen verschiedene Handlungen aufzeigt, spielt die 35-Jährige dementsprechend mehrere Figuren. Neben ihr sind ebenfalls Jesse Plemons (36), Joe Alwyn (33) sowie Willem Dafoe (68) mit von der Partie. Bei den Filmfestspielen in Cannes sorgte der Film für gemischte Gefühle. Laut Daily Mail waren einige der Kritiker eher weniger angetan von der düsteren Stimmung – in "Kinds of Kindness" kommen körperliche Gewalt und die Ausübung sexueller Übergriffe vor.

Trotz Kritik an dem Werk hatte Emma aber dennoch einen Grund zur Freude in Cannes. Einer der Reporter respektierte einen großen Wunsch der "Cruella"-Darstellerin: Während einer Pressekonferenz sprach der Mann die Beauty mit ihrem Geburtsnamen "Emily" an. Vor einigen Wochen behauptete die Ehefrau von Dave McCary (38) in einem Interview mit The Hollywood Reporter, dass sie ihren Künstlernamen leid sei. Daher strahlte sie aufgrund der Geste des Journalisten besonders.

Getty Images Emma Stone mit Jesse Plemons, im Juni 2024

Getty Images Schauspielerin Emma Stone, Cannes Film Festival 2024

