Rosenkavalier Sebastian Pannek (30) entschied sich in der letzten Bachelor-Folge für seine Herzensdame Clea-Lacy Juhn (25). Die beiden sind einfach unzertrennlich – und damit DAS Traumpaar des Jahres. Nicht nur Cleas Umzug von Rastatt nach Köln besiegelte die Liebe der Turteltauben, sondern auch der erste gemeinsame Urlaub in Paris. Obwohl die beiden derzeit einen vollen Terminkalender haben, nehmen sich die Verliebten gerne Zeit für sich. Im Interview mit Promiflash verrieten sie jetzt: Der nächste Liebes-Urlaub ist sogar auch schon geplant! "Nach dem ECHO werden wir dann die Zeit nutzen und das verlängerte Wochenende an der Ostsee verbringen, wo genau wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall wollen wir ans Meer und dann mal vier, fünf Tage runterkommen", freute sich das attraktive Paar.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de