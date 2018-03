Sie ist ein Fan! Anja Polzer (32), die 2012 bei Der Bachelor zumindest für kurze Zeit das Herz von Paul Janke (35) erobern konnte, schwärmt für das neue RTL-Liebespaar Sebastian Pannek (30) und Clea-Lacy Juhn (25). Von der ersten Folge an fieberte sie mit der aus Rastatt stammenden Clea mit. Umso schöner findet Anja es jetzt, dass Basti und Clea fest zusammen sind. Im Promiflash-Interview verriet die 32-Jährige auf der Beauty-Messe in Düsseldorf: "Es hat mich dann schon gefreut, über den Verlauf der Staffel auch zu sehen, dass sich da wohl was entwickelt. Und wir hatten jetzt in der Vergangenheit auch mal Kontakt, sie und ich, und die scheinen echt richtig, richtig happy zu sein. Und warum soll’s nicht auch endlich mal klappen?"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de