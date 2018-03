Müssen sich die Fans in naher Zukunft etwa schon wieder von Grey's Anatomy-Stars verabschieden? Das wird zumindest gerade heiß diskutiert. Jesse Williams (35) alias Dr. Jackson Avery hatte nämlich ein Bild von sich und seiner Serien-Ex-Frau April Kepner auf Instagram gepostet. Dazu hatte er "Hi. Bye." geschrieben. Für die Zuschauer war das ein Indiz, dass das ehemalige Paar die Erfolgsserie verlassen könnte. In den vergangenen Staffeln gab es regelmäßig Ausstiege. 2015 stieg Dr. Derek "McDreamy" Shepherd nach einem Autounfall aus. Zwei Jahre zuvor kam Serienliebling Dr. Mark "McSexy" Sloan bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.



