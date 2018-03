Bereits zum dritten Mal jährt sich 2017 der Tod von Peaches Geldof (✝25). Das englische It-Girl wurde am 7. April 2014 tot in seinem Haus aufgefunden: Peaches war an einer Überdosis Heroin gestorben. Die Tochter von Band-Aid-Legende Bob Geldof (65) hinterließ zwei kleine Söhne und ihren Ehemann Thomas Cohen (26). Für seine Kinder versucht der Sänger stark zu sein. Doch die Gefühle übermannen den Witwer manchmal noch: "Sie leben jetzt schon länger, als dass sie ihre Mutter kannten. Sie waren ja gerade mal ein und zwei Jahre alt", erklärte er kürzlich in einem Interview mit Red. Seine Kids Astala (4) und Phaedra (3) sollen ihre Mutter immer im Herzen behalten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de