Heute jährt sich der Todestag von Peaches Geldof (✝25) zum vierten Mal: Am 7. April 2014 starb die Tochter von Musiklegende Bob Geldof (66) an einer Überdosis Heroin. Ihr Ehemann Thomas Cohen (27) fand seine Partnerin leblos vor und musste sich nach ihrem tragischen Tod um die damals erst ein und zwei Jahre alten Söhne Phaedra (4) und Astala (5) kümmern. Nicht nur der trauernde Sänger hat sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – auch die gemeinsamen Kinder sollen in Ruhe aufwachsen dürfen. In einem der wenigen Interviews, die er der ProSieben-Sendung Red gegeben hat, beschrieb der alleinerziehende Vater den Umgang mit seinen Jungs: “Ich denke, das Wichtigste ist, ihnen Halt und Sicherheit zu geben, dadurch, dass sie ihre Mutter so früh verloren haben."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de