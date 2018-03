Zweisamkeit ja, Einigkeit nicht immer? Das gibt es auch bei Deutschlands frischgebackenem Bachelor-Traumpaar! Seit vier Monaten sind Rosenkavalier Sebastian Pannek (30) und seine Auserwählte Clea-Lacy Juhn (25) bereits in einer Beziehung. Die hübsche Halbbrasilianerin ist für ihren Liebsten sogar nach Köln gezogen. Doch nun lernen die Verliebten die kleinen Tücken des Alltags kennen und Clea hat jetzt schon eine Macke an ihrem Sebastian entdeckt: "Ich trage immer die kurzen Socken und er immer die langen, die man höher ziehen kann und das ist der größte Unterschied bei uns," erzählt sie Promiflash beim ECHO in Berlin. Tennissocken in Sneakers sind für die Kuppelshowkandidatin ein absolutes No-Go. Doch sie weiß sich zu helfen und versteckt die unbeliebten Strümpfe vor ihrem Basti.



