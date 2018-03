Seit einigen Wochen ist die Ex-Bachelorette Anna Hofbauer (28) wieder Single – das heißt aber nicht, dass sie sich nicht für das Liebesglück von anderen freuen kann. Im Interview mit Promiflash schwärmt sie nur so von Sebastian Pannek (30) und seiner Clea-Lacy Juhn (25): "Die zwei sind einfach so zuckersüß – ein Traum, die sind echt toll!" Neid oder Missgunst verspürt die Musicaldarstellerin also nicht. Ganz im Gegenteil: Anna hat für die beiden Verliebten sogar einen Tipp parat: "Wichtig ist es, dass man während der Beziehung bei sich selber bleibt und nicht irgendwie für die Außenwelt lebt. Dann wird alles gut werden."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de