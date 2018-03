Über die Bachelor-Blitzliebe von Clea-Lacy Juhn (25) und Sebastian Pannek (30) staunt sogar Paul Janke (35)! Auch der Rosenkavalier von 2012 verfolgte die aktuelle Staffel der Show und kann kaum glauben, dass die TV-Turteltauben bereits ihre erste gemeinsame Wohnung bezogen haben. ”Ich muss sagen, dass ich das schon krass finde, wenn ich ehrlich bin! Ich meine, sie hat zu Hause gewohnt – insofern ist es jetzt nicht so, dass sie ihre Wohnung aufgibt und bei ihm einzieht, sondern sie sagt, es wird ja auch mal Zeit, sich von den Eltern zu lösen. Das finde ich in Ordnung", verriet Paul gegenüber Promiflash. Auch, dass Clea-Lacy ihren Job für Sebastian gekündigt hat, überraschte das Model: "Ich finde das schon mutig. Ich find's trotzdem toll, aber ich bin gespannt – ich weiß nicht, ob ich so ticken würde!"



