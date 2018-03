Rocco Stark (30) könnte sich gut vorstellen, selbst mal als Bachelor nach seiner Herzensdame zu suchen. Gerade fand in der siebten Staffel der Show Sebastian Pannek (30) so die Frau seiner Träume in Clea-Lacy Juhn (25). Aber welche Kandidatinnen könnte sich Rocco denn vorstellen? Promiflash verrät er, welche Stars infrage kämen: "Was Sinn macht, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, wär' so was wie Nicole Kidman (49). Oder Milla Jovovich (41)." Die sind nun leider beide schon in festen Händen. Aber irgendwo wird seine Traumfrau schon sein. Vielleicht sogar unter seinen Fans? Der TV-Star versprach seinen weiblichen Followern erst Anfang März ein mögliches Date.



