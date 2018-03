Er ist jung, knackig und Single – doch das soll sich jetzt ändern. Profi-Boxer Manuel Charr (32), der unter anderem schon gegen Vitali Klitschko (45) geboxt hat, sucht jetzt ganz offensiv eine Freundin. Der "Koloss aus Köln" will nach der geplatzten Hochzeit mit seiner Ex-Partnerin nun endlich wieder glücklich sein und die Frau fürs Leben finden. Deshalb startet er bei Promiflash jetzt einen Aufruf: "Ich bin Single, ich bin zu haben. Also, liebe Frauen, meldet euch!" Der 32-Jährige hat so einiges zu bieten: Nicht nur für seine Muckis, sondern auch für sein strahlendes Lächeln lieben ihn die Fans – und vielleicht ja auch bald wieder eine Frau!



