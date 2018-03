Er ist kein Mann für eine Nacht! Schäfer Heinrich (50) wird durch seine Teilnahme an der Kuppelshow Bauer sucht Frau zum absoluten Kult-Bauern. Mit der Liebe will es aber trotzdem noch nicht so ganz klappen – und das, obwohl der 50-Jährige die Herzen seiner weiblichen Fans ordentlich höher schlagen lässt. Aber der Schäfer ist nicht an etwas Lockerem interessiert, wie er im Interview mit Promiflash verrät. "One-Night-Stands sind nicht meine Sache. Ich suche eine feste Beziehung", gesteht Heinrich ehrlich und fügte dann noch hinzu: "Ich suche was Vernünftiges, was auch für immer hält. Damit ich nicht mehr alleine bin!" Vielleicht klappt es ja bald mit der ganz großen Schäfer-Liebe!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de