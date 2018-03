Ist sie überhaupt noch in Deutschland? Lena Gercke (29) lässt ihre Social-Media-Follower aktuell vor Neid erblassen. Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin verbringt gerade einen Traumurlaub nach dem anderen. Ob beim Sonnenanbeten in Thailand oder bei einer ausgiebigen Kaiserschmarrn-Session in Österreich: Die Model-Beauty weiß, wie sie ihre Energiereserven nachhaltig aufladen kann. Dabei mag es die Blondine am liebsten so ungeplant wie möglich: "Ich mag spontane, flexible Sachen. Deswegen plane ich meinen Urlaub auch immer nur ganz knapp. Also meistens buche ich so eine oder zwei Wochen vorher", verrät sie im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de