Hollywood-Scheidung mal anders: Von einer Trennungsschlammschlacht wollen Jennifer Garner (44) und Ben Affleck (44) so gar nichts wissen! Bereits jahrelang haderten sie mit der Entscheidung, doch jetzt wurde es traurige Gewissheit – sie wollen einen Schlussstrich unter ihre Ehe setzen und reichen sogar gemeinsam die Scheidung ein. Doch wie TMZ nun berichtete, geschehe das sogar ganz ohne Anwälte und Gerichtsverfahren: "Es gibt starke Hinweise darauf, dass die Scheidung nicht vor Gericht, sondern stattdessen mithilfe einer Vermittlerin ausgetragen wird." Jen und Ben sollen sich bereits außergerichtlich in fast allen wichtigen Punkten geeinigt haben – auch was das Sorgerecht für die drei Kids Violet (11), Seraphina (8) und Samuel (5) angeht! Die dürften von so viel Harmonie zwischen ihren Eltern wohl nur profitieren.



