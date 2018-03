2013 feierte Leslie Clio (30) mit dem Hit "I Couldn't Care Less" einen Riesenerfolg. Die Hamburgerin war sogar für einen Echo nominiert. Jetzt meldet sie sich nach einer langen Auszeit wieder zurück! Doch warum die lange Pause? "Nur in dem Moment, in dem man mal aufmacht und runterfährt, gibt man dem Universum die Möglichkeit, einem Sachen reinzuschicken", erklärt die Sängerin Promiflash. "Insofern ist ein Rückzug, gerade auch als Musikerin, in Schaffensphasen zwischen den Alben essentiell." Die Ruhe hat sich aber gelohnt. So entstanden jetzt ihre neuen Songs, die auf dem Album "Purple" zu hören sind. Dieses kommt am 19. Mai raus.



