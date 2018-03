Kellnern für die Karriere! Mit ihren eingängigen Popsongs "I Couldn't Care Less“ oder "My Heart Ain’t That Broken“ wurde Leslie Clio (30) vor fast fünf Jahren bekannt – und megaerfolgreich. Jetzt veröffentlicht die Sängerin bereits ihr drittes Album "Purple". Leslie weiß schon früh ganz genau, was sie erreichen will – und wie sie das schafft! Im Gespräch mit Promiflash erzählt die gebürtige Hamburgerin jetzt, wie sie auf ihren Erfolg hingearbeitet hat: "Ich habe gesagt, ich fahre jetzt nach Berlin und stürze mich da ins Leben und lerne ganz viele Leute kennen und dann irgendwann treffe ich einen Produzenten und mache meine Platte. Das war so ganz klar mein Plan und so habe ich es auch gemacht."



