Sie ist zurück! Nach einer künstlerischen Auszeit steht Leslie Clio (30) nun mit ihrem neuen Album “Purple” in den Startlöchern – und ist dabei ganz entspannt. Von dem Erfolgsdruck der Musikindustrie hält die sympathische Hamburgerin merklich wenig: ”Ich mache mir gar keinen Druck. [...] Alles was so in der Musikindustrie quasi passiert, mit Musik, die man als Künstler veröffentlicht, das ist so außerhalb seiner Reichweite, das kann man als Künstler gar nicht beeinflussen. Und ich glaube, das dementsprechend persönlich zu nehmen oder es für sich als Erfolg abzustempeln ist ungesund,” verriet Leslie im Interview mit Promiflash. Ob die sympathische Hamburgerin mit dieser Strategie punkten und an die Erfolge ihres Mega-Hits “I Couldn’t Care Less” anknüpfen kann? Wundern würde es nicht, denn ihr neuer Song “And I’m Leaving” hat auf jeden Fall das Zeug zum Sommerhit!



