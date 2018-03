Zum ersten Mal Mama! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Ira Meindl ist schwanger. Zusammen mit ihrem Verlobten freut sich die 29-Jährige auf ein kleines Mädchen. Die frohe Botschaft verkündete sie im Januar via Instagram. Zu einem Bikini-Pic am Strand schrieb sie damals: "Ich glaube, #2017 wird ein ziemlich rundes Jahr #babybump #teamrosa." Den berühmt-berüchtigten Baby-Glow hatte die Schönheit schon im Februar im Promiflash-Interview, als sie freudestrahlend von ihren Hochzeitsplänen berichtete. Seitdem lässt Ira ihre Fans an ihrer wachsenden Baby-Kugel teilhaben. In den sozialen Netzwerken präsentiert sie immer wieder stolz ihren Bauch und beweist: Sie strahlt mit jedem Schwangerschaftsmonat noch ein bisschen mehr.



