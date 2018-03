Männliche Überraschung in Dagi Bees (22) neuem YouTube-Video! Eigentlich stand bislang nur die mittlerweile pink-haarige Netz-Berühmtheit vor der Linse. Ihr zukünftiger Ehemann und Creative Director Eugen Kazakov war für die Arbeit hinter der Kamera verantwortlich – bis jetzt. Für eine sportliche Challenge im Jump House in Köln holte Dagi ihren Liebsten zu sich ins Bild. Weil in einem ihrer letzten Clips über 200.000 ihrer Abonnenten den Like-Button drückten, stellte die 22-Jährige ein neues Format auf ihrem Channel vor. "Das ist die erste Folge von 'Dagi vs. Eugen'!", freute sich Dagi. Fragt sich nur noch: Wer konnte am Ende gewinnen?



