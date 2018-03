Morgan Mikenas pfeift auf den Rasierer! Die Fitness-Bloggerin hat sich bereits seit zwei Jahren nicht mehr enthaart. Egal ob Achseln, Beine oder Intimbereich – Morgan züchtet sich eine ordentliche Matte. Und all das aus einem Grund: Sie will so akzeptiert werden, wie sie ist! Tatsächlich ist sie nicht die Einzige, die sich für die kosmetische Rebellion einsetzt. Auch Stars, wie Lourdes (20), Miley Cyrus (24) und Mo'Nique lassen ohne Hemmungen wachsen!



