Was für eine unglaubliche Körperbeherrschung! Dass Motsi Mabuse (36) auch nach ihrem Karriere-Ende als Profitänzerin noch alle Moves voll drauf hat, stellt sie ja regelmäßig unter Beweis. Nun liefert sie eine neue, heiße Tanzeinlage auf ihrem Instagram-Profil – und erfreut damit vor allem ihre zahlreichen Fans. Die loben die 36-Jährige für ihre Bewegungen. "So geht das! Bäm", "Das ist der Grund, warum du mein Vorbild bist" und "So viele Emotionen und das nur durch Bewegung, wow", lauten nur drei der vielen positiven Kommentare unter dem Mini-Clip. Kein Wunder, dass Motsi auch heute noch gerne ihre heißen Tanz-Übungen mit ihren Followern teilt!



