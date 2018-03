Oksana Kolenitchenko (29) völlig ratlos: Ihr acht Monate altes Töchterchen Arielle kränkelte nämlich. Die Agenturchefin wandte sich auf Snapchat verzweifelt an ihre Follower: "Das ist total blöd, weil das Fieber geht nicht so richtig runter. Es bleibt immer noch bei 38,2." Am Ende könnte sie jedoch aufatmen. Der kleinen Arielle ging es langsam wieder besser und die beiden kuschelten, was das Zeug hält.



