Bei Germany's next Topmodel war ihr kein Glück beschieden. Sogar ihren offiziellen Instagram-Account löschte der Sender. Begründung gegenüber Promiflash: "Neele kennt den Grund." Aber Model Neele Bronst (20) sieht der Zukunft positiv entgegen: "Jetzt im Nachhinein bin ich gar nicht mehr so enttäuscht darüber, weil ich habe einfach… meine Community war einfach so unglaublich, dass ich diese Abonnenten, die ich da habe, auch jetzt fast alle wieder habe." Sie werde auf jeden Fall weiterarbeiten und es sei irgendwie auch etwas Positives, weil sie ihren alten Account sowieso behalten die Follower praktisch auf diesen übertragen hätte. "Weil ich auf meinem alten Account viel mehr mich zeige und nicht immer in dieses ‘Germany’s next Topmodel’-Thema gehe."



