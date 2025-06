Heidi Klum hatte kurz vorm GNTM-Finale ein Pickelproblem

Am Donnerstag stand das große Finale der 20. Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel an. Vor der Show hatte Modelmama Heidi Klum (52) aber ein kleines Problem: Ein fieser Pickel machte sich direkt über ihrer Lippe breit, wie sie auf Instagram dokumentierte. "Okay, hier wird jetzt gerade diskutiert, ob gedrückt werden soll oder nicht", meldete sie sich aus einem Auto mit ihrem Team und Ehemann Tom Kaulitz (35). Er fand: "Ich will, dass es richtig poppt."

Heidi hatte hingegen einen anderen Vorschlag: "Ich könnte auch erstmal einen Teebeutel draufmachen, der richtig heiß ist, damit sich das öffnet." Schließlich gab es von einem Mitarbeiter aus dem Team eine spezielle Paste, die den Pickel über Nacht schrumpfen lassen sollte – und siehe da, am Tag des großen Finales war auf dem Gesicht der Blondine keine Spur mehr von der Hautunreinheit. Ob dank Make-up oder allein durch die Hilfe von Heidis Team, ließ sie jedoch offen.

Bei der letzten GNTM-Show griff das Model zu schweren Geschützen: Heidi lud die Gewinner der vergangenen 20 Jahre ein sowie zahlreiche frühere Kandidaten, die auch heute noch Kultstatus haben. Neben Lena Gercke (37), Lovelyn Enebechi (28), Gina-Lisa Lohfink (38) und Sarah Knappik (38) feierte auch Bruce Darnell (67) ein Comeback. Mit Handtasche schritt er über den Catwalk und führte sogar ein paar Interviews mit den Ex-Teilnehmern. Für ein musikalisches Spektakel sorgte dieses Mal Tokio Hotel.

