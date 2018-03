Es gibt Entwarnung: Eigentlich soll es bei Hollywood-Beauty Katherine Heigl (38) in der Ehe gerade heftig kriseln. Ihr Mann Josh Kelley (37) könne angeblich ihre Launen wegen ihrer Karrieresorgen nicht länger ertragen. Dabei sind die beiden doch sonst so happy und wurden im Dezember erst Eltern des kleinen Joshua. Bei der Premiere von Katherines neuem Film gab sich das Paar nun aber wieder schwer verliebt und turtelte zuckersüß für die Kameras. Also ist wohl doch noch alles gut.



