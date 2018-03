Per Polizeieskorte zur Traumhochzeit! Für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Ira Meindl ist das kein Spaß, sondern wird morgen zur Realität. Der Grund dafür: Neben ihrer Hochzeit findet in Köln auch der AfD-Parteitag statt. Die Hochzeitsgesellschaft wird deshalb von Beamten zur Trauung gebracht. Eine ungewöhnliche Begleitung, die das Model aber trotzdem mit Humor nimmt, wie sie auf ihrem Instagram-Account verriet: "Ein bisschen nervt das schon, aber das Coole ist: Wir werden von einem Sammelplatz von der Polizei eskortiert. Darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten." Ira spekuliert sogar noch mit einer Fahrt im Polizeiauto. Wer weiß, ob das wirklich passiert.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de