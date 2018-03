Stehen die Urteile der DSDS-Jury schon fest, bevor die Kandidaten überhaupt gesungen haben? Dieses Gefühl hat der ausgeschiedene Sänger Lutz Thase in seinem Fall definitiv: "Michelle und Dieter Bohlen (63) waren auf einmal, entgegen sonstiger Kommentare, absolut gegen mich. Das war so ein bisschen skurril."

DSDS musste dieses Jahr bereits ordentlich an Glaubwürdigkeit einbüßen. Der überraschende Rauswurf von Publikumsliebling Alphonso Williams (54) erhitzte die Gemüter der Fans. Diese erhoben schwere Vorwürfe gegen RTL und warfen dem Sender Manipulation vor. Aufgrund der Proteste seiner Anhänger bekam der Vollblutsänger über eine Wildcard eine zweite Chance. Die Zuschauerzahlen der Staffel sind im Vergleich zu den Vorjahren trotzdem im Keller.



