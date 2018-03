Gute GNTM-Quoten dank Jury-Battle? In der zwölften Staffel von Germany's Next Topmodel fliegen aktuell in jeder Folge die Fetzen – aber nicht zwischen den Mädels, sondern zwischen den Juroren. Wie bereits im vergangenen Jahr treten auch dieses Mal Thomas Hayo und Michael Michalsky (50) bei der Suche nach dem Topmodel wieder gegeneinander an. Und das sorgt für einige krasse Sticheleien und Diskussionen. Was Make-Up-Artist Boris Entrup von dem Wettkampf der Juroren hält, verrät er Promiflash jetzt im Interview: “Ich denke, die Einschaltquoten zeigen, dass es funktioniert. Wunderbar.” Wenn es danach geht, dürfen sich die Zuschauer wohl noch auf eine Menge Jury-Zoff freuen...



